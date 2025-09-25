بوغالي يعزي في وفاة الاعلامي والنائب السابق بن يعقوب

تقدم رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، بتعازيه إلى عائلة الإعلامي والنائب السابق ،أحمد بن يعقوب، الذي وافته المنية، أمس الأربعاء،عن عمر ناهز 78 سنة.

ونشر بوغالي على حسابه الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي :”ببالغ الحزن والأسى، تلقيت نبأ وفاة الإعلامي القدير والنائب السابق أحمد بن يعقوب”.

وتقدم بوغالي “بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد الكريمة وإلى الأسرة الإعلامية والبرلمانية كافة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته ( إنا لله وإنا إليه راجعون).”

وبعد أن اعتبر بوغالي، رحيل أحمد بن يعقوب ب “خسارة للساحة الإعلامية والبرلمانية”، أشاد بـ”مساره المتميز وما قدمه من إسهامات قيمة في خدمة الوطن”.