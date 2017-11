بوغبا وكوندغوبيا يتضامنون مع “المضطهدين” في ليبيا

حيث طالب لاعب مانشستر يونايتد، بحرية العبيد السود في ليبيا الذين يتم بيعهم في مزاد علني.

وغرد بوغبا عبر حسابه الرسمي في التويتر: “صلاوتي لكل الذين يعانون في ليبيا، أتمنى أن يكون الله بجانبكم وأن ينتهي كل هذا”.

وحتى لاعب فالنسيا كوندوغبيا، وقبل بداية مباراة فريقه أمس ضد إسبانيول ظهر بقميص: “خارج كرة القدم، أنا لست للبيع”.

وعبر العديد من نجوم المستديرة عن اسفهم اتجاه ما يحدث للبعض في ليبيا.

While very happy to be back, my prayers go to those suffering slavery in #Libya. May Allah be by your side and may this cruelty come to an end! pic.twitter.com/i4hxfX3CiB

— Paul Pogba (@paulpogba) November 18, 2017