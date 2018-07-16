“بوغبا” يُحيي ذكرى والده المُتوفي بعد التتويج بالمونديال

قام “بول بوغبا” بإحياء ذكرى والده المُتوفي منذ قُرابة سنة على طريقته الخاصة، بعد قيادته فرنسا للتتويج بكأس العالم 2018.

وحمل متوسط الميدان صورة لوالده عند إحتفاله بالكأس، مؤكدا بأنه لم ينسه رغم الأجواء الإحتفالية التي كان يعيشها مع “الديكة”.

يُذكر بأن نجم “مانشستر يونايتد” كان أفضل اللاعبين على أرضية الميدان، خلال النهائي أمام “كرواتيا” وسجل هدفا في مُنتهى الروعة.

وجاء مردود صاحب الـ25 عاما بمثابة رد على الفرنسيين الذين طالما إنتقادوه طيلة السنوات الماضية، بسبب “غروره” وعدم إستقرار مردوده.