بوغرارة: “الضغط الذي يعاني منه لاعبينا كلفنا الهزيمة أمام شباب بلوزداد”

أرجع مدرب اتحاد بسكرة، ليامين بوغرارة، الهزيمة التي مني بها فريقه أمس الأربعاء، أمام شباب بلوزداد، للضغط الذي يعاني منه لاعبيه.

وصرح بوغرارة، في ندوته الصحفية، عقب هذه المبارة: “المرتبة التي نتواجد فيها خلقت ضغط كبير على لاعبينا”.

كما أضاف: “الضغط الذي يعاني منه لاعبينا، بالإضافة لضغط لاعبي الفريق المنافس، جعلنا نرتكب أخطاء، بتضييع الكرات بسهولة”.

وتابع ليامين بوغرارة: “في الوقت الذي تحكمنا في زمام المباراة، ارتكبنا خطأ تقني، وتلقينا هدف معاكس لمجريات اللعب”.