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الرياضة

بوغرارة: “الضغط الذي يعاني منه لاعبينا كلفنا الهزيمة أمام شباب بلوزداد”

بقلم كريم تيغرمت
بوغرارة: “الضغط الذي يعاني منه لاعبينا كلفنا الهزيمة أمام شباب بلوزداد”
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أرجع مدرب اتحاد بسكرة، ليامين بوغرارة، الهزيمة التي مني بها فريقه أمس الأربعاء، أمام شباب بلوزداد، للضغط الذي يعاني منه لاعبيه.

وصرح بوغرارة، في ندوته الصحفية، عقب هذه المبارة: “المرتبة التي نتواجد فيها خلقت ضغط كبير على لاعبينا”.

كما أضاف: “الضغط الذي يعاني منه لاعبينا، بالإضافة لضغط لاعبي الفريق المنافس، جعلنا نرتكب أخطاء، بتضييع الكرات بسهولة”.

وتابع ليامين بوغرارة: “في الوقت الذي تحكمنا في زمام المباراة، ارتكبنا خطأ تقني، وتلقينا هدف معاكس لمجريات اللعب”.

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