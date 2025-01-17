بوغرارة مدربا جديداً لإتحاد بسكرة

أعلنت إدارة نادي إتحاد بسكرة، عن تعيين المدرب اليامين بوغرارة، مدربا جديدا للفريق، خلفا للمُقال ، الطاهر شريف الوزاني.

كما أوضحت إدارة نادي إتحاد بسكرة، عبر بيان نشرته على صفحتها الرسمية على منصة “فيسبوك”، أنه تم تسريح كل من اللاعبين:بعلي محمد الصديق، ملال بن عمر، رحمون وائل رياض، شحماط أيمن، بلعريبي صلاح الدين.

و من جهة اخرى توصلت إدارة الإتحاد الى استقدام لاعبين في إنتظار استكمال استقدامات اخرى من شأنها تقديم الإضافة للكتيبة الخضراء في الاستحقاقات القادمة، و هما : مدان ياسين متوسط ميدان قادما من شبيبة الساورة، وحاجي عبد العالي مهاجم قادما من وفاق سطيف.