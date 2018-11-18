بوغيدري: “نقوم بكل الإجراءات للتكفل بالحراﭭـة وضمان سلامتهم”

قالت مسعودة بوغيدري المكلفة بملف مكتب المهاجرين واللاجئين لمنظمة عدل الدولية بباريس، أنّ ظاهرة الهجرة غير شرعية “الحرقة”لدى الشباب الجزائري باتت مأساوية خاصة عندما يتعرض بعضهم للموت.

وقال مسعودة بوغيدري، في اتصال مع قناة” النهار”، اليوم الأحد، إن منظمتهم تتكفل بتسوية أوضاع “الحراقة “سوءا في حالة إرجاعهم إلى بلدانهم، أو تسهيل عملية نقل الجثة في حالة الوفاة.

وذلك بالتنسيق مع الهلال الأحمر الجزائري والقنصلية ووزارة الخارجية ، مؤكدة أنّ منظمتهم ضد أي عنف قد يتعرض له الحراقة خارج وطنهم .