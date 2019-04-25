بوقادوم في زيارة لتونس بداية من اليوم لتباحث المسائل الاقليمية والدولية المشتركة

يقوم وزير الخارجية صبري بوقادوم ، بزيارة عمل إلى تونس بداية من اليوم الخميس، لبحث سبل تعزيز العلاقات بين الدولتين وتطويرها خاصة في المجال الاقتصاديتنمية المناطق الحدودية.

كما ستكون الزيارة حسب مانشرته وسائل اعلام تونسية اليوم الخميس، فرصة لدعم التنسيق الأمني والعسكري، في اطار جهود المشتركة لمراقبة الحدود ومكافحة الارهاب في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة .

إضافة الى لتبادل وجهات النظر بشان المسائل الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك و في مقدمتها المستجدات في المنطقتين المغاربية والعربية وخاصة التطورات الخطيرة في ليبيا فضلا عن استعراض الجهود والمبادرات الهادفة الى تفعيل اتحاد المغرب العربي .