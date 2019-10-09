بوقادوم: ما سيفرزه الوضع بعد الرئاسيات يمثل دعما لاستقرار الجزائر

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
بوقادوم: ما سيفرزه الوضع بعد الرئاسيات يمثل دعما لاستقرار الجزائر
بقلم أسماء.ع

قال وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم، إن ما سيفرزه الوضع بعد الرئاسيات، سيكون دعما لاستقرار الجزائر.

وصرح بوقادوم،بندوة صحفية مع نظيره التركي،”ما سيفرزه الوضع بعد الانتخابات سيمثل لا محالة دعما لاستقرار الجزائر ولدورها الريادي في المنطقة”.

وأشار، الوزير إلى أن في معرض حديثه مع نظيره التركي التشاووش أوغلو، تطرق إلى الوضع السائد بالجزائر.

وأشاد بوقادوم، بالوعي السياسي الذي ميز الشعب الجزائري في حراكه والطريقة الجد حضارية والسلمية التي طبعت مطالبه.

وتابع بوقادوم أن مطالب الشعب تهدف إلى تكريس أكثر للديمقراطية والشفافية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=709997

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com