بوقادوم يحضر اجتماعا برلمانيا هاما بالمجلس الشعبي الوطني يوم الإثنين

أعلن المجلس الشعبي الوطني، عن اجتماع برلماني هام الاثنين القادم بحضور وزير الخارجية صبري بوقادوم وكاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية والكفاءات بالخارج رشيد بلادهان.

وجاء أمس في بيان للغرفة التشريعية السفلى على صفحتها الرسمية بشبكة فيسبوك، أنّ لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية للمجلس الشعبي الوطني برئاسة عبد القادر عبداللاوي، ستعتقد الاثنين المقبل جلسة عمل مع كل من بوقادوم وبلادهان لـمناقشة قضايا راهنة.

وأضاف البيان، أن الإجتماع يأتي ساعات بعد الحملة التضليلية الكاذبة التي باشرتها فرنسا وبثّ قنواتها برامج تتهجم من خلالها على الشعب الجزائري ومؤسساته، بما في ذلك الجيش الوطني الشعبي، ما دفع وزارة الشؤون الخارجية لاستدعاء صالح لبديوي سفير الجزائىر لدى فرنسا.