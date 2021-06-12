بوقدوم للنهار : التشريعيات تحت سيطرة سلطة الانتخابات وليس لي أي آراء

قال وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، اليوم السبت، إن التشريعيات تحت سيطرة السلطة المستقلة الوطنية للانتخابات. وأشار وزير الخارجية، إلى أنه يدلي بصوته، كمواطن عادي أدى واجبه الانتخابي وليس له أي آراء في هذه الشأن.

وصرّح، صبري بوقدوم الذي كان رفقة حرمه، للنهار، “الانتخابات تحت سيطرة السلطة المستقلة للانتخابات وليس باستطاعتي فعل أي شيء”. تابعا “أنا ليس لي آراء في هذا الشأن واليوم أنا كمواطن عادي أدى واجبه الانتخابي”.

وقام، وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، اليوم السبت، بواجبه الانتخابي، في إطار الانتخابات التشريعية جوان 2021. وصوّت وزير الخارجية، في مدرسة احمد عروة في منطقة نادي الصنوبر، بعين بنيان العاصمة.