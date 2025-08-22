بوقرة: “السودان يملك منتخب قوي وهذا يمنح حافز اضافي للاعبينا”

اعترف مدرب الممنتخب الوطني للمحليين، مجيد بوقرة، بقوة منافسهم في ربع نهائي “الشان” منتخب السودان، مؤكدا في ذات الوقت بأن ذلك سيكون حافز مفيد للاعبيه.

وصرح بوقرة، اليوم الجمعة، في ندوته الصحفية الخاصة بمباراة السودان: “مشكل مدربي المنتخبات المحلية، هو صعوبة ايجاد معلومات عن منافسهم”.

كما أضاف: “السودان يملك منتخب قوي، لاعبيه معروفين، ينشطون في أندية معروفة، والبعض يتواجد ضمن المنتخب الأول،

وتابع مجيد بوقرة: “أنا أحب مثل هذا التحدي، بمواجهة منتخبات تضم لاعبين ينشطون في المنتخب الأول، ولاعبينا بحاجة لمنافس قوي، كون ذلك يمنحهم حافز أكبر، والأكيد أننا سنشد مباراة جيد ضد السودان”.