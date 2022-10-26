بوقرة: “سنخوض مبارتين تحضيريتين أمام سوريا والكويت”
بقلم كريم تيغرمت
كشف مجيد بوقرة، مدرب المنتخب الوطني للمحليين، برمجت مبارتين وديتين أمام كل من منتخي سوريا، والكريت، تحضيرا لبطولة “الشان”.
وصرح بوقرة في هذا الخصوص: “خضنا إلى حد الآن حوالي ثمانية مباريات تحضيرية ضد منتخبات افريقية”.
كما أضاف: “بعد تونس، سنتجه للتربص بالامارات شهر نوفمبر، لخوض وديتين أمام منتخبي سوريا، والكويت، لتواجد ليبيا ضمن مجموعتنا”.
وتابع مجيد بوقرة: “من الممكن أيضا خوص مباريات اخرى، حيث نأمل بلوغ أربعة مباريات تحضيرية خلال شهر نوفمبر”.
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