بوقرة: “سنخوض مبارتين تحضيريتين أمام سوريا والكويت”

كشف مجيد بوقرة، مدرب المنتخب الوطني للمحليين، برمجت مبارتين وديتين أمام كل من منتخي سوريا، والكريت، تحضيرا لبطولة “الشان”.

وصرح بوقرة في هذا الخصوص: “خضنا إلى حد الآن حوالي ثمانية مباريات تحضيرية ضد منتخبات افريقية”.

كما أضاف: “بعد تونس، سنتجه للتربص بالامارات شهر نوفمبر، لخوض وديتين أمام منتخبي سوريا، والكويت، لتواجد ليبيا ضمن مجموعتنا”.

وتابع مجيد بوقرة: “من الممكن أيضا خوص مباريات اخرى، حيث نأمل بلوغ أربعة مباريات تحضيرية خلال شهر نوفمبر”.