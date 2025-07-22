بوقرة يكشف عن قائمته النهائية تحسبا لخوض نهائيات “الشان”

أعلن مدرب المنتخب الوطني الجزائري المحلي، مجيد بوقرة، اليوم الثلاثاء، عن قائمته المعنية بخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا للمحليين 2024.

الدورة التي ستقام فعالياتها بدول أوغندا، تنزانيا وكينيا، في الفترة الممتدة من الفاتح أوت إلى غاية 30 من الشهر نفسه.

وجاءت قائمة الناخب الوطني، بوقرة، مكونة من 26 لاعبا. وتم إستبعاد لاعبين مقارنة بالقائمة الأولية الصادرة، يوم السبت.

ويتعلق الأمر بكل من رضوان بركان، مهاجم شبيبة القبائل، الذي يقترب من الإحتراف في الدوري البلجيكي.

بالإضافة لاستبعاد كل من لاعب شباب بلوزداد، بن غيث بسبب معاناته من الإصابة.

وجاءت قائمة المنتخب الوطني المحلي المعنية بخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا للمحليين، على النحو التالي:

حراس المرمى: بوحالفاية، بوسدر، مجادل.

خط الدفاع: رضواني، حلايمية، نشاط، غزالة، عليلات، عبادة، بكور، خاسف، شتي.

خط الوسط: بوراس، بن خماسة، بوجمعة، بوكرشاوي،دراوي، مرباح.

خط الهجوم: أخريب، مرغم، بلحوسيني، مشيد، محيوص، بايازيد، مزيان، كوحيلي.