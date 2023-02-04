بوقرة يكشف مستقبله مع الخضر بعد اختتام الشان

كشف الناخب الوطني مجيد بوقرة عن الخطوات التي سيقوم بها من اجل اتخاذ القرار النهائي بشأن البقاء مع الخضر أو الرحيل صوب وجهة أخرى.

وقال مجيد بوقرة خلال الندوة الصحفية عقب المباراة “سأرى مع رئيس الفاف جهيد زفيزف، و نترك الأمور إلى المكتوب، بعدها سأقرّر”.

كما أضاف بوقرة ” يجب الحديث عن اللاعبين كذلك، سنرى عديد اللاعبين في المنتخب الأول مستقبلا، لهذا أطلب من اللاعبين المحليين بالعمل ثم العمل”.

وختم “الأهم ربحنا أفضل شان افريقي”.

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