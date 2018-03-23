“بولت” يُجري التجارب مع بوروسيا دورتموند الألماني للإنضمام لصفوفه

الرياضة
  • -
  • 0
“بولت” يُجري التجارب مع بوروسيا دورتموند الألماني للإنضمام لصفوفه بولت في تدريبات بوروسيا دورتموند
بقلم عبد النور حواز

يقوم العداء الجامايكي المُعتزل “أوسين بولت” صاحب ال31 سنة بإجراء التجارب مع فريق بوروسيا دورتموند الألماني للإنضمام لصفوفه الصيف القادم.

وتدوم التجارب الفنية والبدنية التي إنطلقت اليوم الجمعة يومين فقط على أن يعود البطل الأولمبي الصيف القادم لإجتياز إختبارات أطول.

وقال “البرق” كما يُلقب لصحيفة “فرانس فوتبال” الفرنسية:”أُريد أن أعرف إذا كنت قادرا على خوض تجربة إحترافية في كرة القدم”.

“تلقيت العديد من العروض بعد إعتزالي السباقات لكنها من فرق صغيرة في دوريات مغمورة وأنا أريد اللعب في دوري كبير”.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital