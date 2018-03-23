“بولت” يُجري التجارب مع بوروسيا دورتموند الألماني للإنضمام لصفوفه

يقوم العداء الجامايكي المُعتزل “أوسين بولت” صاحب ال31 سنة بإجراء التجارب مع فريق بوروسيا دورتموند الألماني للإنضمام لصفوفه الصيف القادم.

وتدوم التجارب الفنية والبدنية التي إنطلقت اليوم الجمعة يومين فقط على أن يعود البطل الأولمبي الصيف القادم لإجتياز إختبارات أطول.

وقال “البرق” كما يُلقب لصحيفة “فرانس فوتبال” الفرنسية:”أُريد أن أعرف إذا كنت قادرا على خوض تجربة إحترافية في كرة القدم”.

“تلقيت العديد من العروض بعد إعتزالي السباقات لكنها من فرق صغيرة في دوريات مغمورة وأنا أريد اللعب في دوري كبير”.