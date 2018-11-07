بولحية: “حان الوقت لتجاوز الخلافات السياسية وفتح الحوار مع الجارة المغربية”

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية سابقا بمجلس الأمة، ابراهيم بولحية، أنه حان الوقت لتجاوز الخلافات السياسية، وضرورة فتح الحوار مع الجارة المغربية، وذلك من أجل المحافظة على استقرار البلدين .

وأضاف بولحية في اتصال مع “قناة النهار” اليوم الأربعاء، في تعليقه على خطاب العاهل المغربي،محمد السادس، الذي دعا ،أمس، إلى ضرورة فتح الحوار مع الجزائر وتطبيع العلاقات مابين البلدين، أنه كان من دعاة تحسين العلاقات مابين الجارتين.

وقال إن الجزائر قدمت مقاربة لمحاربة الارهاب، ولهذا يجب التعاون مع جميع الجهات لتحقيقها بما فيها الشقيقة المغربية .

كما أشار المتحدث ،أنه آن الأوان لتجاوز الاتهامات الباطلة، التي يطلقها بعض المسؤولين المغربيين في حق الجزائر ، مؤكدا أن الجزائر لاتتدخل في شؤون غيرها لإحداث البلبلة والفتنة .