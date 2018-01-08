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بولعويدات: “ماجر قادر على إعادة أمجاد محاربي الصحراء”

الرياضة
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بولعويدات: “ماجر قادر على إعادة أمجاد محاربي الصحراء”
بقلم كريم.تيغرمت

أشاد الدولي الجزائري لهادي بولعويدات، بالناخب الوطني رابح ماجر، مؤكدا قدرة هذا الأخير على قيادة محاربي الصحراء لاستعادة أمجادهم.

وصرح بولعويدات لموقع “الرياضية نت” السعودي: “رابح ماجر، مدرب خبير ويملك القدرة على إعادة أمجاد محاربي الصحراء”.

وأضاف: “أتمنى أن يواصل مدرب المنتخب الوطني رابح ماجر، مهمته ويجهز منتخبا قادرا على تحقيق هذه الإنجازات”.

وبعودته للأسباب التي أخرجت الجزائر من سباق مونديال روسيا أضاف: “أسباب عديدة أهمها تغيير عدة مدربين ما أفقد المنتخب انسجامه”.

وفيما يخص تجربته الجديد مع نادي أُحُد السعودي، كشف الهادي بولعويدات: “هي مرحلة جديدة في مشواري وأتمنى أن تكون ناجحة”.

وأضاف: “أتمنى أن يكون نادي أحد، بوابة لي لبلوغ الدوري الإنجليزي أو الإسباني، وهي أمنية آمل أن يحققها لي الله”.

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