“بولونيا” يفتح لفارس باب البقاء في الكالتشيو

تتواصل قائمة المُهتمين بالدولي الجزائري، محمد سليم فارس في التوسع، فبعد “نابولي” و”فيورنتينا” جاء الدور على ناد آخر من “الكالتشيو”.

وكشف موقع “توتو ميركاتو”، بأن اللاعب المُتعدد المناصب مُتابع من طرف “بولونيا” الراغب في شراء عقده، خلال الميركاتو الصيفي الداخل.

وحسب ذات المصدر، فإن إدارة “الروسو بلو” وطاقمها الفني مُقتنعون بقُدرة اليساري الصاعد على تقديم إضافة نوعية للتشكيلة الموسم القادم.

ولايزال “غولام الجديد” مُرتبطا مع “هيلاس فيرونا” لـ2021، ولكنه عازم على تغيير الأجواء والإنتقال لفريق في “السيري أ”، الموسم القادم.