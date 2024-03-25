بوليفيا تعوض الهزيمة أمام الجزائر بفوز مثير أمام اندورا

تمكن منتخب بوليفيا من افتكاك المركز الثالث بعد أمام منتخب اندورا بهدف نظيف في المباراة التي جرت بملعب 19 ماي بعنابة.

وعرفت المباراة المثيرة حضور عدد من الجماهير الجزائرية التي آبت آن تشاهد فنيات الكرة اللاتينية. إلى جانب حضور مسؤولين من مدينة عنابة تقدمهم عبد القادر جلاوي والي الولاية مرفوقا برئيس المجلس الشعبي الولائي الأمين العام للولاية وأعضاء اللجنة الأمنية.

كما شهت المباراة وقوف دقيقة صمت على روح لاعب منتخب اندورا ولاعب نجم واد الماء بباتنة قبل انطلاق اللقاء الودي الذي دخل ضمن فعاليات الدورة الدولية الودية التي تحتضنها الجزائر.