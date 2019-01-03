بومرداس.. إكتشاف اصابة 31 رأسا بالطاعون في خميس الخشنة

كشفت مفتشية البيطرة ببومرداس من خلال التحاليل المخبرية بؤرة معزولة ووحيدة لداء طاعون المجترات الصغيرة أصابت 31 رأسامن ماعز وغنم.

وتم إكتشاف هذه البؤرة التي تم التحكم فيها من خلال حصرها في مكان واحد تحت الحجز الصحي بحر هذا الأسبوع إثر القيام بتحاليل مخبرية أكدت الإصابة بهذا الداء.

هذه البؤرة المرضية المذكورة تسبب فيها أحد المربين قدم إلى بلدية خميس الخشنة من ولاية أخرى من أجل تلقيح معزه الذي كان يحمل هذا المرض دون علم المعني بالأمر.

و كإجراء وقائي واحترازي لمنع انتشار هذه البؤرة المرضية وعلى سلامة

المواشي يجري حاليا التحضير، وبقرار من والي الولاية لغلق كل أسواق الماشية عبر الولاية.

ومنع تنقل بداخل أو خارج الولاية لكل الحيوانات إلا للذبح وبتصريح مسبق من المصالح البيطرية.

ويجري حاليا التحضير لعملية تلقيح واسعة لكل الحظيرة الحيوانية عبر الولاية، سيشرع فيها مباشرة بعد الحصول على اللقاح الضروري من الوزارة الوصية.