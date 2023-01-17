بومرداس.. إنقاذ عائلة من الموت المحقق إختناقا بالغاز

تمكنت مصالح الحماية المدنية بولاية بومردس، من إنقاذ عائلة متكونة من 4 أفراد من الموت المحقق، إثر استنشاقهم ﻟﻐﺎز أﺣﺎدي أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن.

وحسب بما علم به من ذات المصالح، فإن العائلة تعرضت للإختناق بغاز أحادي الكربون المنبعث من المدفئة على مستوى حي الحلايمية بلدية و دائرة بودواو.

وقد تم تقديم الإسعافات الأولية للعائلة (زوجين و طفلين) تتراوح أعمارهم بين شهرين و 38 سنة في عين المكان، قبل تحويلهم إلى عيادة متعددة الخدمات بودواو.