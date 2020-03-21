بومرداس.. إنقسام وسط المواطنين حول تحويل مغتربين للحجر الصحي بمركب “أديم”

قام، أمس الجمعة، مواطنون بغلق الطريق على مستوى بندو ببن يونس في زموري، ولاية بومرداس.

وهذا تعبيرًا عن رافض السكان لتحويل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من تركيا إلى الجزائر ووضعهم تحت الحجر الصحي إحتياطيًا بمركب “أديم” السياحي الواقع في زموري البحري.

مما أثار إستياء لدى مواطنين آخرين بسبب هذه التصرفات غير الأخلاقية، كون المجتمع الجزائري والمجتمع البومرداسي في حاجة إلى التضامن والتكاتف بينه، وليس لرفض إستقبال هؤلاء المغتربين، مؤكدين أنّ أي واحد معرض للمرض وإلى وجود شخص عزيز لديه خارج الوطن، وهذا الوباء عالمي وليس وطني أو محلي، مطالبين هؤلاء الذين أغلقوا الطريق بالتعقل بالوقاية من فيروس “كورونا” بالبقاء في منازلهم وليس الخروج منها لخلق البلبلة وسط المجتمع والمواطنين.

وفي ذات الصدد، أكدت مصادر بأنّ العائدين من تركيا سوف ينقلون من مطار الجزائر إلى بومرداس في حافلات مغلوقة ومعقمة إلى جانب تعقيم المركب السياحي “أديم”، مع تعقيم الحافلات بعد نزول الوافدين داخل المركب.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الوضع الحالي بسبب الفيروس وجب على كل واحد التضامن مع إخوته وجيرانه وأبناء وطنه، وليس القيام بمثل هذه التصرفات التي تسيء إلى النفس البشرية المحبة للخير، خصوصًا وأنّ هؤلاء ليسوا مصابين، فقط يتم وضعهم تحت الرقابة الصحية.