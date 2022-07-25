بومرداس: الشرطة تفكّك مجموعة إجرامية وتحجز 612 “جيروفار” خاص بالأمن

تمكنت فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة بودواو، التابعة لأمن ولاية بومرداس، نهاية الأسبوع الماضي. من تفكيك مجموعة إجرامية مختصة في تهريب أجهزة “جيروفار”.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية تمت تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة بودواو.، أين تم تفكيك مجموعة إجرامية تتكون من 09 أفراد ينحدرون من ولايات بومرداس، الجزائر العاصمة وتيزي وزو، يستغلون ورشة سرية لتغيير وتهريب أجهزة حساسة خاصة بالأمن (Gyrophares). مع حجز 612 وحدة من هذه الأجهزة بكامل لواحقها وبمختلف الأنواع والأحجام.

كما تم بعد استكمال الإجراءات الجزائية تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة. عن قضية بيع بطرق غير شرعية وتهريب أجهزة حساسة خاصة بالأمن.

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تستعمل مسدس بلاستيكي.. الاطاحة بعصابة قطاع الطرق في بومرداس

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة بودواو بايداع الحبس من قبل قاضي التحقيق محكمة بوداو. بايداع عصابة من قطاع الطرق تنشط مستوى اقليمي بودواو وخميس الخشنة غرب ولاية بومرداس. بحيث جاءت عملية توقيف أفراد العصابة التي تضمّ 4 أفراد، في أعقاب عشرات الشكاوى من قبل مرتادي الطريق. على محور خميس الخشنة وببودواو ولاية بومرداس، اثر تعرضهم لاعتداءات مصحوبة بعمليات سطو على مستوى رواق الاستعجالات بذات الطريق. وهذا بعدما يتزعم افراد العصابة ان السيارة التي تقلهم أصابها عطب، تمويها منهم من أجل استقطاب الضحايا. وبعدما يقترب مستعملي الطريق اليهم لتقديم يد المساعدة، يقومون بالتعدي عليهم ويجردونهم من أموالهم وسيارتهم باستظهار مسدس بلاستيكي كوسيلة لترهيب ضحاياهم.

المتهمون بعد استكمال إجراءات التحقيق، تم تقديمهم أمام الجهات القضائية أين تم متابعتهم بجناية تكوين جمعية أشرار بغرض السرقة بالتعدد واستعمال سلاح ظاهر، واستعمال مركبة.

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