بومرداس.. توقيف مروج مخدرات واسترجاع أكثر من 88 ألف دينار

تمكنت شرطة بومرداس من الإطاحة بشخص ثلاثيني متورط في ترويج المخدرات والأقراص المهلوسة، في مدينة برج منايل.

وأفاد بيان مديرية الأمن، أن في ظرف وجيز بعد وضع كمين وخطة محكمة من طرف عناصر الشرطة القضائية، تمت العملية.

وأسفر العملية عن حجز 553 غرام من القنب الهندي و أكثر من 100 قرص مهلوس، كما تم في العملية إسترجاع مبلغ مالي معتبر قدر بـ 887000 دج من عائدات بيع تلك السموم.

وتم تحويل المشتبه فيه إلى المصالح الأمنية لإستكمال إجراءات التحقيق معه و بعد إنجاز ملف قضائي، تم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة، عن تهمة حيازة المخدرات والأقراص المهلوسة والمؤثرات العقلية.