بومرداس.. شقق للبيع بسعر 800 مليون سنتيم

أعلنت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية في بيان لها، إعادة في الترشح لاقتناء سكنات الترقوي الحر في ولاية بومرداس.

ووفقا للبيان مؤسسة ENPI، فقد تم فتح الموقع الالكتروني للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية للتسجيل في ولاية برج بوعريرج .”

وتتواجد هذه السكنات بموقع : “131 مسكن ترقوي حر بومرقد ولاية برج بوعريرج.”

وأوضح المصدر نفسه، بأن التسجيل يكون عبر الموقع الرسمي للمؤسسة: www.enpi.dz. أو عبر الرابط مباشرة:https://www.enpi-net.dz/LPLvsp/ ، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء الموافق لـ 12/04/2023 على الساعة 13:00 زوالا.

أسعار هذه السكنات ومساحاتها

ووفقا لبيان المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، فإن الموقع يشمل شقق ذات ثلاثة غرف و أربعة غرف.

وفيما يخص سعر السكنات فهي على النحو التالي :

مساحة شقة ذات ثلاثة غرف 82.71 متر مربع.

مساحة شقة ذات أربعة غرف 98.43 متر مربع.

سعر شقة ذات ثلاثة غرف 236.10 925 8 دج.

سعر شقة ذات أربعة غرف 581.30 621 10 دج.

ومن اجل معاينة المشروع عن بعد، دعت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية الراغبين إلى زيارة الموقع:https://www.enpi-net.dz/LPLvsp/