بومزار يلتقى المدير العام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية

عقد اليوم الأحد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إبراهيم بومزار، اجتماع عمل مع المدير العام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، شفيق مصباح.

و تطرق الاجتماع الذي عقد بحضور إطارات الهيئتين، إلى مختلف محاور التعاون الدولي في مجال البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية، على المستويين الثنائي و المتعدد الأطراف، وكذا المشاريع التي يمكن تجسيدها بالشراكة مع الوكالة على المدى القريب، المتوسط والبعيد حسب بيان للوزارة.

وتجدر الإشارة أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تنسيق الوكالة بين مختلف الدوائر الوزارية والهيئات من أجل تبادل الرؤى وإثراء برنامج عملها.