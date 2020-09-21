بومزاو يكشف عن صفقة شراكة مع متعامل دولي لمحاربة الاخبار الكاذبة عبر الانترنت

كشف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ابراهيم بومزار ، عن صفقة تعاون سيتم ابرامها مع متعامل دولي لمحاربة الشائعات والأخبار الكاذبة والمغلوطة “فاك نيوز”.

وذلك خلال زيارة العمل التي قادته الي ولاية وهران، اين سيتم في الاطار ذاته الالتزام بتكوين افواج من 25 صحافيا ومراسلا في مجال الاتصالات وذلك عبر شتى ربوع الوطن.

وزير البريد الذي انتقد بعض الخدمات ببريد الجزائر علي مستوي ولاية َوهران بعد وقوفه علي نقص في عدد المراكز البريدية مقارنة بالكثافة السكانية للولاية.

الى جانب تعطل بعض الموزعات الآلية ارجع ضعف التغطية الي الشبكة النحاسية المهترئة مؤكدا العمل على عصرنة الشبكة التحتية باستغلال كفاءات الجزائر الشبانية.

داعيا المتعاملين الاقتصاديين للهاتف النقال الي احترام دفتر الشروط لتوفير وتعميم النغطية وتلبية طلبات الزبائ تجسيدا لمخطط عمل الحكومة الرامي ٳلى تلبية احتياجات المواطنين في مجالي الخدمات البريدية والاتصالات الالكترونية.

للإشارة ان وزير البريد أشرف بوهران على تدشين وكالة تجارية لاتصالات الجزائر بعين الترك، فيما عابن مركز الفرز والتوزيع المناور التابع لمؤسسة بريد الجزائر.

اين وقف على عرض حول انجاز مقر وحدة طبع الصكوك البريدية سيسمح بتغطية احتياجات ولاية وهران وولايات الغرب كما تفقد في ثالث نقطة له مشروع الربط بالألياف البصرية بأحياء عدل السانيا علي مستوى موقع 2700 سكن عدل بالعين البيضاء.