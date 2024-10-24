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الرياضة

بوميل: “سعيد بعودتنا لملعب “5 جويلية” ونسعى لمواصلة تقديم المتعة لأنصارنا”

بقلم كريم تيغرمت
بوميل: “سعيد بعودتنا لملعب “5 جويلية” ونسعى لمواصلة تقديم المتعة لأنصارنا”
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أبدى مدرب مولودية الجزائر، باتريس أمير بوميل، سعادته بعودة فريقه للاستقبال بملعب “5 جويلية”، بمناسبة المواجهة المقبلة التي ستجمعهم بالضيف أولمبيك أقبو.

وقال بوميل في هذا الخصوص، خلال ندوته الصحفية: “أنا جد سعيد بعودتنا إلى ملعب “5 جويلية”، الذي نملك فيه ذكريات جميلة”.

كما أضاف: “فريق أولمبيك أقبو، يريد أن يثبت هذا الموسم، بأنه قادر على قول كلمته في الرابطة المحترفة”.

وتابع باتريس أمير بوميل: “نتمنى أن نواصل تقديم المتعة لأنصارنا، الذين يبهروننا في كل مباراة بدعمهم الكبير”.

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