بوميل يشكف تشكيلته الأساسية في مواجهة لافال

يواجه فريق مولودية الجزائر، أمسية اليوم الأربعاء، نادي لافال الفرنسي، في مباراة ودية ضمن تحضيرات الفريق الجارية بفرنسا.

وكشفت الصفحة الرسمية لمولودية الجزائر، التشكيلة الأساسية التي اختارها المدرب بوميل، ليبدأ بها هذه المباراة المقررة بملعب “قصر بوا غوي”، انطلاقا من الرابعة والنصف مساء.

وتعد هذه المباراة الودية التحضيرية، ثالث اختبار بالنسبة لرفقاء يوسف بلايلي، ضمن تربصهم الجاري بمدينة ران الفرنسية.

وسيدخل فريق مولودية الجزائر، هذه المباراة الودية التحضيرة بكل من: ليتيم، حلايمية، بلعمري، عبد اللاوي، موالي، زوغرانا، بن خماسية، يوسف داو، بلايلي، طاهر، مرزوقي.