بونجاح: “أريد الإحتراف في أوروبا والسد سيكون بوابتي”

أكد الدولي الجزائري بغداد بونجاح، أنه لم يندم على انضمامه لنادي السد القطري، الذي يرى أنه قد يكون بوابته للإحتراف في أوروبا.

وصرح بونجاح، في حوار حصري لصحيفة “أونز مونديال”: “اخترت ناديا يلعب الألقاب كل عام، ويمكن للسد، أن يكون نقطة إنطلاق بالنسبة لي للذهاب إلى أوروبا”.

وأضاف: “تلقيت العديد من العروض، لكنها لم تضاهي عرض السد، ماليا ورياضيا، باختصار العرض كان جيد من جميع الجوانب”.

وتابع: “لدي الرغبة والطموح في الذهاب إلى أوروبا يوما ما، هناك فرص متاحة لي، لكنني أفضل التريث لإتخاذ القرار الصائب”.

وأردف: “لدي ثقة في امكانياتي، لعبت للخضر وعمري 20 عاما، أتدرب يوميا مع تشافي، دون أي مركب نقص، ليس هناك ما يخيفني”.

وبخصوص علاقته بتشافي، قال بونجاح: “في كل مرة يقول لي سآخذك إلى اسبانيا، سآخذك إلى اسبانيا، لكن السد يصر على الإحتفاظ بخدماتي”.