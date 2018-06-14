بونجاح: “أريد الإحتراف في أوروبا والسد سيكون بوابتي”

الرياضة
  • -
  • 0
بونجاح: “أريد الإحتراف في أوروبا والسد سيكون بوابتي”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد الدولي الجزائري بغداد بونجاح، أنه لم يندم على انضمامه لنادي السد القطري، الذي يرى أنه قد يكون بوابته للإحتراف في أوروبا.

وصرح بونجاح، في حوار حصري لصحيفة “أونز مونديال”: “اخترت ناديا يلعب الألقاب كل عام، ويمكن للسد، أن يكون نقطة إنطلاق بالنسبة لي للذهاب إلى أوروبا”.

وأضاف: “تلقيت العديد من العروض، لكنها لم تضاهي عرض السد، ماليا ورياضيا، باختصار العرض كان جيد من جميع الجوانب”.

وتابع: “لدي الرغبة والطموح في الذهاب إلى أوروبا يوما ما، هناك فرص متاحة لي، لكنني أفضل التريث لإتخاذ القرار الصائب”.

وأردف: “لدي ثقة في امكانياتي، لعبت للخضر وعمري 20 عاما، أتدرب يوميا مع تشافي، دون أي مركب نقص، ليس هناك ما يخيفني”.

وبخصوص علاقته بتشافي، قال بونجاح: “في كل مرة يقول لي سآخذك إلى اسبانيا، سآخذك إلى اسبانيا، لكن السد يصر على الإحتفاظ بخدماتي”.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

the_field('ads-300-250', 'options');

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital