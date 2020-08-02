بونجاح مرشح لتشكيلة “تشامبيانزليغ أسيا” المثالية

الرياضة
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بونجاح مرشح لتشكيلة “تشامبيانزليغ أسيا” المثالية صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

تواجد النجم الدولي الجزائري لفريق السد القطري “بغداد بونجاح” في قائمة المرشحين للتشكيلة المثالية لدوري أبطال آسيا 2018.

التصويت أطلقه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي لاختيار أفضل مهاجم من بين ثمانية مرشحين.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وضع أيضا المهاجم الدولي المغربي السابق لفريق الدحيل القطري “يوسف العربي”.

تقرير الاتحاد الآسيوي أبرز إحصائيات نجم الخضر خلال نسخة دوري الأبطال 2018 حيث سجل 13 هدفا محتلا المركز الأول بين المهاجمين الهدافين وسدد 49 مرة، من بينها 25 على المرمى محتلا المركز الأول بين المهاجمين أيضا بالإضافة لصناعته 3 أهداف.


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