بونجاح: “نواجه مرحلة صعبة في المنتخب لكننا نثق في الفاف”

الرياضة
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بونجاح: “نواجه مرحلة صعبة في المنتخب لكننا نثق في الفاف”
بقلم كريم.تيغرمت

إعترف مهاجم الخضر، بغداد بونجاح، أن المنتخب الوطني يمر بمرحلة صعبة في السنوات الأخيرة، إلا أنه يثق في قدرة “الفاف” على إعادة الأمور إلى نصابها.

وصرح بونجاح، لصحيفة “أونز مونديال”: “بصراحة المنتخب الوطني يمر بفترة صعبة منذ سنوات، هناك صعوبة في إيجاد هويتنا وطريقة لعبنا”.

وأضاف: “منذ 2014، تداول العديد من المدربين على المنتخب، وهذا أثر نوعا ما على مردود اللاعبين، بالنظر لغياب الإستقرار”.

وتابع مهاجم المنتخب الوطني: “أتمنى أن نستعيد ثقتنا قريبا، وأنا أثق في قدرة “الفاف” على تصحيح الأوضاع في أقرب وقت”.

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