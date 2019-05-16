“بونجاح” يُطرد ويُضيع فرصة التتويج بالكأس !!

إنهزم سهرة اليوم الخميس فريق “السد” ضد “الدحيل” برباعية كاملة لهدف وحيد في نهائي منافسة كأس أمير قطر.

ليُضيع زملاء النجم الدولي الجزائري “بغداد بونجاح” الذي شارك أساسيا فرصة التتويج بالثنائية بعد أن كانوا قد حققوا لقب دوري نجوم قطر منذ أسابيع.

وجرى النهائي بملعب “سعود بن عبد الرحمن” بالوكرة الذي أُفتتح اليوم بمناسبة هذا النهائي على أن يحتضن مباريات مونديال 2022.

وسجل “أكرم عفيف” هدف التقدم للسد في الدقيقة ال6 لكن الدحيل قلب الموازين برباعية كاملة.

وتلقى “بونجاح” بطاقة صفراء أولى في الدقيقة ال59 قبل أن يُطرد بالبطاقة الحمراء في الدقيقة ال90.