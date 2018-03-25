بوهلال: “الشبيبة كانت أكثر فعالية من فريقنا”

أوضح مدرب اتحاد البليدة، كمال بوهلال، أن إقصاء ناديه، من ربع نهائي كأس الجمهورية، راجع لنقص فعالية فريقه مقارنة بشبيبة القبائل.

وصرح كمال بوهلال في هذا الخصوص: “أظن أن الفعالية الهجومية، هي التي صنعت الفارق بين الفريقين في هذه المباراة”.

وأضاف: “شبيبة القبائل أحسنت استغلال الفرص التي أتيحت لها في هذه المباراة، وتمكنت من تجسيدها لأهداف في مناسبتين”.

وتابع: “كانت تنقصنا الفعالية، فريقنا ضيع ثلاثة فرص محققة في الشوط الثاني، والتي كان بالإمكان تحويلها لأهداف”.

يذكر أن هذه المباراة انتهت لصالح شبيبة القبائل بنتيجة 2-1، لتضمن الشبيبة بذلك التأهل للدور النصف نهائي من كأس الجمهورية.