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بوهلال: “حسابيا حظوظنا في ضمان البقاء مازالت قائمة”

الرياضة
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بوهلال: “حسابيا حظوظنا في ضمان البقاء مازالت قائمة”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد مدرب اتحاد البليدة، كمال بوهلال، أنّ حظوظ فريقه في ضمان البقاء هذا الموسم لازالت قائمة، خاصة في حال الفوز على اتحاد الحراش.

وصرح كمال بوهلال للإذاعة الوطنية: “حسابيا حظوظنا لازالت قائمة في ضمان البقاء هذا الموسم بالنظر لوضعية باقي الأندية”.

وأضاف: “اتحاد الحراش معني أيضا بالسقوط، ما يجعل الفوز عليه يعزز من فرصنا في ضمان البقاء في القسم الأول”.

وتابع: “هذه المباراة أعتبرها مباراة الأنصار، ونحن متفائلون بتحقيق النقاط الثلاثة أمام الحراش، والتي تعد مهمة جدا لفريقنا”.

وتابع مدرب اتحاد البليدة: “أوجه نداءً لأنصارنا بالتوافد بقوة في هذه المباراة، والتحلي بالروح الرياضية مع نظرائهم من اتحاد الحراش”.

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