أكد مدرب اتحاد البليدة، كمال بوهلال، أنّ حظوظ فريقه في ضمان البقاء هذا الموسم لازالت قائمة، خاصة في حال الفوز على اتحاد الحراش.
وصرح كمال بوهلال للإذاعة الوطنية: “حسابيا حظوظنا لازالت قائمة في ضمان البقاء هذا الموسم بالنظر لوضعية باقي الأندية”.
وأضاف: “اتحاد الحراش معني أيضا بالسقوط، ما يجعل الفوز عليه يعزز من فرصنا في ضمان البقاء في القسم الأول”.
وتابع: “هذه المباراة أعتبرها مباراة الأنصار، ونحن متفائلون بتحقيق النقاط الثلاثة أمام الحراش، والتي تعد مهمة جدا لفريقنا”.
وتابع مدرب اتحاد البليدة: “أوجه نداءً لأنصارنا بالتوافد بقوة في هذه المباراة، والتحلي بالروح الرياضية مع نظرائهم من اتحاد الحراش”.
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