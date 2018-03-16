أكد مدرب اتحاد البليدة، كمال بوهلال، أنّ حظوظ فريقه في ضمان البقاء هذا الموسم لازالت قائمة، خاصة في حال الفوز على اتحاد الحراش.

وصرح كمال بوهلال للإذاعة الوطنية: “حسابيا حظوظنا لازالت قائمة في ضمان البقاء هذا الموسم بالنظر لوضعية باقي الأندية”.

وأضاف: “اتحاد الحراش معني أيضا بالسقوط، ما يجعل الفوز عليه يعزز من فرصنا في ضمان البقاء في القسم الأول”.

وتابع: “هذه المباراة أعتبرها مباراة الأنصار، ونحن متفائلون بتحقيق النقاط الثلاثة أمام الحراش، والتي تعد مهمة جدا لفريقنا”.

وتابع مدرب اتحاد البليدة: “أوجه نداءً لأنصارنا بالتوافد بقوة في هذه المباراة، والتحلي بالروح الرياضية مع نظرائهم من اتحاد الحراش”.