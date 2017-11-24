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بويال: “محرز يحتاج للحماس للعودة إلى مستواه الكبير”

الرياضة
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بويال: “محرز يحتاج للحماس للعودة إلى مستواه الكبير”
بقلم أمير بهلول

مدح “كلود بويال” مدرب ليستر سيتي لاعبه “رياض محرز”، واصفا إياه باللاعب الرائع وهو بحاجة له في الفريق.

وقال بويال: “يطرح محرز العديد من الأسئلة حول كرة القدم، حول الفريق، حول الخطة، هو يحب عمله وأنا معجب به إنه رائع”.

وتابع الفرنسي حديثه: “المدرب مطالب بالحديث مع لاعبيه جميعا وليس في شؤون الكرة فقط، بل حتى عن العائلة وطريقة العيش”.

وأردف بويال: “أتمنى أن أعطي محرز ذلك الحماس الذي هو بحاجة إليه من أجل العودة إلى مستواه الكبير”.

وختم الفرنسي حديثه: “بمساعدة رياض محرز، أعتقد أن الفريق سيتقدم في الترتيب العام وهذا ما جئنا من أجله”.

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