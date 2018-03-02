بويش: “يجب إنقاذ الشبيبة ومشكل الكأس مسؤولية الرابطة والفاف”

أكد اللاعب السابق لشبيبة القبائل ناصر بويش، أن الدخلاء أثرو على الفريق وجعلوه يفقد مقوماته وطالبا الإدارة بضمان البقاء.

مضيفا أن مشكل ملعب مباراة الكأس يعود لمسؤولي الفاف والرابطة.

وصرح ناصر بويش لقناة “النهار”: “اليوم أصبحنا لا نعرف شبيبة القبائل، الكل أصبح يحكم في الفريق، بتغيرر الإدارة في كل مناسبة”.

وأضاف: “يجب إنقاذ الفريق هذا الموسم لأنه في خطر، وانطلاقا من الموسم المقبل يجب أن يكون إستقرار في الفريق لاعادته لمكانته”.

وبخصوص مشكل الملعب الذي يستظيف ربع نهائي الكأس، صرح بويش: “مسؤولي الرابطة والفاف هم المسؤولين على حل هذا المشكل، لتفادي أي تجاوزات”.