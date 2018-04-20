“بياري” بجاية يوقف مروّجا ” الزطلة” في الأوكار المشبوهة

تمكنت عناصر فرقة البحث والتحري التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية من إيقاف شخصين يروجان المخدّرات .

ومكنت العملية من حجز كمية من الكيف المعالج.

تفاصيل العملية تعود إلى قيام عناصر فرقة البحث والتحري BRI بدوريات مراقبة ليلية عبر النقاط والأماكن المشبوهة بمدينة بجاية .

والتي يتردد عليها المجرمون، وعند بلوغهم الغابة المحادية لحي الجمارك بإغيل أوعزوق، لفت إنتباههم لشخصين مشتبه فيهما بداخل الغابة.

وبمجرد مشاهدتهما لعناصر الشرطة حاولا الفرار، إلا أن رجال الشرطة أوقفاهما، ويتعلق الأمر بالمدعوب ر، 34 سنة.

والمدعو” م ف” ، 30 سنة، حيث تم العثور بحوزتهما على علبة صغيرة بها عدة قطع من المخدرات مختلفة الأحجام ملفوفة .

بشريط شفاف، مهيّأة للبيع بالإضافة إلى سكين حديدي من الحجم الصغير يستعمل في تقطيع المخدرات.

وتمّ إنجاز ملف جزائي ضد الموقوفين لأجل قضية حيازة المخدرات بطريقة غير مشروعة، الشراء قصد إعادة البيع للمخدرات.

وتم تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بجاية المختص إقليميا الذي أحالهما على جلسة المثول الفوري.

أين صدر في حقهما أمر إيداعهما الحبس بالتهمة السالف ذكرها.