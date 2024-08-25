بيان هام بخصوص إعداد الوكالة للتصويت في الانتخابات الرئاسية

أصدرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بيانا بخصوص إعداد الوكالة للتصويت في الانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7سبتمبر 2024.

وجاء في البيان، أنه “عملا بأحكام الأمر رقم 21-101 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، لا سيما الفصل المتعلق بالتصويت بالوكالة، تذكر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كافة الناخبات والناخبين المنتمين إلى إحدى الفئات المبينة أدناه، أنه يحق لهم ممارسة التصويت يوم الاقتراع بالوكالة بطلب منهم”.

في هذا الشأن، -يضيف البيان- يتم تحرير الوكالات إلى غاية الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 أمام كل من رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية بالنسبة لذوي العطب الكبير أو العجزة، العمال والمستخدمين الذين يعملون خارج ولاية إقامتهم، العمال الذين هم في تنقل بداخل الوطن والذين يلازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع.

كما تتضمن القائمة أيضا الطلبة الجامعيين والطلبة في طور التكوين الذين يدرسون خارج ولاية إقامتهم والناخبات والناخبين الموجودين مؤقتا في الخارج والناخبات والناخبين المقيمين بالخارج والمتواجدين مؤقتا بأرض الوطن، وفقا للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

ويتم تحرير الوكالات أمام رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بالنسبة للمواطنين المقيمين بالخارج والمتواجدين بعيدا عن مقر إقامتهم أو متواجدين بالتراب الوطني.

وبخصوص أفراد الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني والحماية المدنية وموظفي الجمارك الجزائرية ومصالح السجون الذين يلازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع، فبإمكانهم تحرير الوكالات أمام قائد الوحدة أو مدير المؤسسة.

أما المرضى الموجودون بالمستشفيات أو الذين يعالجون في منازلهم، فبإمكانهم تحرير وكالات التصويت أمام مدير المستشفى.