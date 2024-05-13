بيان هام من القنصلية الجزائرية العامة بنيويورك

أصدرت القنصلية الجزائرية العامة بنيويورك، بلاغا هاما للجزائريين المقيمين بدائرتها القنصلية.

وأعلنت القنصلية عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك أن عملية التسجيل والشطب من القوائم الانتخابية ليس محدودا بفترة زمنية، بل يمكن القيام بها في أي وقت طوال أيام السنة.

كما دعت جميع الجزائريين الغير مسجلين في القوائم الانتخابية إلى التقرب من مصالح القنصلية أومراسلتها عن طريق البريد الإلكتروني. وكذا المسجلين في دائرة اختصاصها من أعضاء الجالية الوطنية على والذين يستوفون الشروط التالية:

التسجيل في القائمة الانتخابية بالنسبة للفئة البالغة سن 18 سنة إلى ما فوق في 7 سبتمبر 2024 متمتعين بكامل الحقوق المدنية والسياسية. وكذلك هو الأمر بالنسبة للفئة التي لم يسبق لها التسجيل من قبل شطب أسمائهم من القائمة الانتخابية بالنسبة للأشخاص الذين غيروا مكان إقامتهم وأصبحوا يقيمون خارج دائرة القنصلية العامة بنيويورك.

وكذا تحيين العنوان ومختلف البيانات الشخصية الخاصة بهم على نفس استمارة التسجيل.

وأضاف البلاغ انه يتم تحميل استمارة التسجيل أوالشطب من القوائم الانتخابية عبر الرابط التالي:

https://www.algeria-cgny.org/…/regestration_form.pdf،

ثم إيداعها لدى القنصلية أوإرسالها عبر البريد أوالبريد الالكتروني: [email protected].