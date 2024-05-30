بيتكوفيتش:”كفاءة نغير قادته ليكون ضمن طاقمي”

أشاد الناحب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، بكفاءة مدربه المساعد، نبيل نغيز، واعتبر أن إمكانياته قادته ليكون ضمن طاقمه التدريبي للخضر.

وصرح الناخب بيتكوفيش، اليوم الخميس، خلال الندوة الصحفية التي عقدها بقاعة المحاضرات “محمد صلاح” بملعب نيلسون مانديلا:”كفاءة نغير قادته ليكون ضمن طاقمي، يمتلك خبرة طويلة في كرة القدم الإفريقية والعربية”.

وأضاف بيتكوفيتش:”ليس نغيز فقط بل كل أطقم المنتخب تمتلك أشخاص ذوي مستويات جيدة، تعي حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقها”.

وتابع المتحدث:”نحضر جيدا، ولن نترك مجال للمفاجآة، قمنا بتوجيه طاقم للسفر إلى أوغندا لمباشرة الإجراءات اللازمة الضرورية تحسبا لمواجهة منتخب أوغندا بتاريخ 10 جوان”.