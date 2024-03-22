بيتكوفيتش :الفوز أمام بوليفيا مهم معنويا والاعبين برهنوا عن إمكانياتهم”

أبدى الناخب الوطني وحيد بيتكوفيتش رضاه الكبير لما قدمه لاعبيه في مباراة بوليفيا بعيدا عن الفوز الكبيرة المحقق بثلاثية مقابل اثنين.

وقال بيتكوفيتش خلال الندوة الصحفية عقب المباراة “الفوز في أول مباراة لي على رأس العارضة الفنية مهم جدا، لي واللاعبين،

كما أضاف بيتكوفيتش “لعبنا شوط أول جيد، لم نقلق و لم يدخلنا أي شكوك رغم التعادل، وحتى في أي دقيقة في المباراة”.

وأردف الناخب الوطني “لعبنا مباراة جيدة من الجانب البدني، رغم الأخطاء و الإصابات التي تلقاها لاعبينا،و من الجانب الفني لعب دور كبير في المباراة”.

وختم التقني السابق لفريق لازيو الايطالي “يجب العمل واستخلاص النتائج الايجابية هي منح الفرصة لعدد من الشباب، وقدموا مستويات جيدة”.