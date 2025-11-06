بيتكوفيتش: “سأعمل على منح الفرصة لمعظم اللاعبين في المبارتين المقبلتين”

أكد مدرب المنتخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، عزمه منح وقت لعب، لمعظم اللاعبين المتواجدين ضمن قائمته في وديتي زيمبابوي، والسعودية.

وصرح بيتكوفيتس، في ها الخصوص، خلال ندوته الصحفية: “استدعنا 27 لاعبا، وأتمنى أن يكون الجميع في أتم جاهزيته في المبارتين المقبلتين”.

كما أضاف: “سأعمل على منح فرصة اللعب لمعظم اللاعبين المتواجدين معنا، بما فيهم الثنائي بن بوط، وبلعيد”.

يذكر أن المتخب الوطني سيخوض مبارتين وديتين، في التربص المقبل، بمواجهة كل من زيمبابوي يوم 13 نوفمبر الجاري، والسعودية يوم 18 من الشهر ذاته، تحضيرا لنهائيات “كان 2026”.