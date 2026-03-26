بيتكوفيتش: “هناك لاعبي مهمين في البطولة الجزائرية ونحن اخترنا الأفضل”
بقلم كريم تيغرمت
أكد مدرب المنتخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، متابعته للاعبي البطولة المحلية، موضحا في ذات الوقت بأن المجموعة التي اختارها حاليا هي الأفضل.
وصرح بيتكوفيتش، اليوم الخميس، في ندوته الصحفية: “نتابع كثيرا البطولة الجزائرية، واللاعبين الذين ينشطون فيها”.
كما أضاف: “ليس المهم أن أتنقل إلى دورتموند، أو الشلف، لمتابعة اللاعبين المهم ما يقدمه اللاعبين لأنديتهم”.
وأردف: “هناك لاعبين مهمين في البطولة، بدليل استدعائنا دائما للاعبين من البطولة المحلية في تربصات المنتخب الوطني”.
وأضاف: “ليس هناك فرق بين لاعب محلي او مغترب، نختار الأفضل، وبالنسبة لي اللاعبين المتواجدين حاليا معانا هم الأفضل للمنتخب”.
وتابع فلاديمير بيتكوفيتش: “الأهم بالنسبة لي هي الروح الايجابية في المجموعة، وأضن أن مجموعتنا حاليا تسير في الطريق الصحيح”.
