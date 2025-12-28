بيتكوفيتش يعلنها صراحة: “نسعى للتتويج بكأس إفريقيا”

أكّد الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش طموح المنتخب الوطني الجزائري في الذهاب بعيداً في منافسة كأس أمم إفريقيا، مشدداً على أن الهدف الأساسي هو المنافسة على اللقب القاري.

وقال بيتكوفيتش في تصريحاته عقب نهاية المباراة: “ننافس من أجل الفوز بالتاج الإفريقي، والآن يجب علينا التركيز على ما تبقى من مشوارنا الرياضي في هذه البطولة، لأن كل مباراة ستكون أصعب من سابقتها”.

كما أثنى المدرب الوطني على أداء المنتخب البوركينابي، موضحاً: “منتخب بوركينافاسو لعب بمستوى أعلى مما كنت أتوقع، وواجهنا عدداً من الصعوبات خلال اللقاء، لكن اللاعبين عرفوا كيفية تسيير المباراة والتحكم في مجرياتها”.

وختم بيتكوفيتش حديثه بالتأكيد على أهمية التركيز والانضباط في المرحلة المقبلة، من أجل تحقيق الهدف المسطر وإسعاد الجماهير الجزائرية بالتتويج القاري.