“بيتكوين” ينجح في البرصة العالمية في أول تحد حقيقي له

بلغت عملة بيتكوين الرقمية 15 ألف دولار للوحدة، في أول اختبار لها في بورصة عالمية أمس الأحد.

وتتيح هذه الخطوة تطور البيتكوين في أول فرصة رسمية تتاح أمام مستثمرين محترفين خصوصا مع عدم وجود مصرف مركزي خلفها.

وتذبذب سعر البيتكوين بقوة في الساعات الأولى، إذ قفز إلى 16 ألفا و600 دولار قبل أن يعود وينخفض.

ويثير الإرتفاع الجنوني للعملة قلق السلطات المالية وذهول المحللين الماليين الذين لم يعتادوا على ارتفاع بهذا القدر في والبورصة.

كما يساهم في صعود قيمة بيتكوين الاهتمام المتزايد بها في أسواق العملات الأميركية الكبرى.