بيراف: “راتب شهري مدى الحياة لأبطال الجزائر فوق 35 سنة”

كشف رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، مصطفى بيراف، أنّ هيئته بصدد تحضير مشروع ردّ الاعتبار للرياضيين الجزائريين الأبطال.

من خلال تقديم مقترح للبرلمان والحكومة لتخصيص راتب شهري مدى الحياة لكل رياضي يصعد البوديوم في المحافل الدولية بداية من بلوغه 35 سنة.

وأكد بيراف، أمس، على هامش تكريمه الوفد المجري في المتحف الأولمبي الجزائري بشارع أول ماي بالجزائر.

أن “الكوا” ستقتدي بالتجربة المجرية، من خلال دراسة القانون الذي تعمل به في خصوص منح راتب يشبه راتب التعاقد للرياضيين الأبطال بعد بلوغهم 35 سنة.

وسيكون جاهزا بعد حوالي شهر قبل عرض المقترح على الحكومة.

وكان أبطال جزائريون سابقون قد اشتكوا في عدة مرات من التهميش على عدة مستويات، رغم رفع الراية الجزائرية عاليا.

من دون أن يلقوا اهتماما من المسؤولين، ومنهم من لم يجد حتى عملا يضمن له راتبا بسيطا يعيل به عائلته بعد الاعتزال.

وقال بيراف: “سنأخذ نسخة من القانون المجري فيما يخص تخصيص راتب مدى الحياة للرياضيين الأبطال ونعمل عليه، ونقدم مقترحا للبرلمان والحكومة لتطبيقه في الجزائر”.