بيراف: “زطشي سيتخذ إجراءات صارمة بخصوص الخضر قريبا”

كشف رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية مصطفى بيراف، أن رئيس “الفاف”زطشي يدرس الوضعية الحالية للخضر مع المكتب الفدرالي وسيعلن عن قراره النهائي عن قريب.

وأوضح بيراف أنه تحدث مع رئيس “الفاف” خير الدين زطشي وطلب منه أنه عليه إتخاذ إجراءات صارمة

وقال بيراف الذي نزل ضيفا على قناة “النهار” اليوم الأحد: “تكلمت مع زطشي حول المنتخب الوطني بكل إخوة لأن علاقة اخوية تربطنا”.

وأضاف: “قلت لزطشي أنه عليه إتخاذ إجرءات صارمة بسرعة لأن الجمهور ليس سعيدا بما يحدث، والرئيس بوتفليقة يتابع الخضر بدقة والأكيد أنه ليس سعيدا”.