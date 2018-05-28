بيراف: “طوينا صفحة الخلافات مع مختلف الإتحاديات”

أبدى رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، مصطفى بيراف، إرتياحه لعودة العلاقات بين اللجنة التي يترأسها ومختلف الإتحاديات الرياضية الجزائرية.

وصرح مصطفى بيراف، في هذا الخصوص لتلفزيون “النهار”: “طوينا مرحلة الخلافات، والمياه عادة لمجاريها مع مختلف الإتحاديات الوطنية”.

وأضاف: “عدنا للعمل سويا، في إطار أخوي يسوده التعاون، ونعمل بجد تحضيرا لأشغال الجمعية العامة العادية للجنة الأولمبية، التي ستكون بمثابة حفل يظم الجميع”.

وجاء هذا الصلح بين اللجنة الأولمبية الجزائرية، والإتحاديات الرياضية المقاطعة، عشية انعقاد الجمعية العامة العادية للجنة الأولمبية، والمقررة السبت المقبل.