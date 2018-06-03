بيراف: “ظروف سير أشغال الجمعية العامة دليل على عودة الهدوء”

إعتبر مصطفى بيراف، رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، أن ظروف سير أشعال الجمعية العامة، دليل على عودة المياه لمجاريها بين هيئته والإتحاديات الرياضية الوطنية.

وصرح مصطفى بيراف، خلال نزوله ضيفا على قناة “النهار”: “أشغال الجمعية العامة مرة في أحسن الظروف، وهذا دليل على عودة المياه لمجاريها”.

وأضاف: “المصادقة على التقريرين المالي والأدبي كان بالإجماع، ولم يتم تسجيل أي صوت معارض أو ممتنع، وهو دليل آخر على عودة الأمور لنصابها”.

من جهة أخرى أكد بيراف، عن انظمام أعضاء جدد للجمعية العامة، وأن ذلك تم بكل شفافية وبموافقة وتزكية الأعضاء القدامى.

وتم ضم لعضوية الجمعية العامة للجنة الأولمبية، كل من رئيس الإتحاد الجزائري للمبارزة، رئيس الإتحاد الجزائري للتنس، ورئيس الإتحاد الجزائري للجمباز.